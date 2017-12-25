Eski emniyet müdür yardımcılarının eşlerine FETÖ'den gözaltı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen eski emniyet müdür yardımcılarının eşlerine yönelik operasyonda 13 kadın gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma çerçevesinde, 2014'ten sonra meslekten ihraç edilen 13 emniyet müdür yardımcısının eşleri hakkında, birlikte sohbetlere katıldıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Ankara, Kırıkkale ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kadın gözaltına alındı.
Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.