Eski çöplük yeşeriyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta eski vahşi çöp depolama alanına bin 600 fidan dikildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vahşi depolama yapılan çöp toplama merkezinde yapılan rehabilitasyon çalışması kapsamında, alanda oluşturulan hayvan oteli çevresinde bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, fidan dikme töreninde yaptığı koniuşmada, eski çöplük alanında yapılan çalışmayla hayvanlar için yeni bir yaşam merkezi oluşturulduğunu belirtti.

Bu alanın eskiden içler acısı bir halde olduğunu hatırlatan Aydın, "Burada devasa çöp yığınları vardı ve sürekli yangınlar çıkardı. Bugün bu alan komple pırıl pırıl oldu, ilerde bu alanda bir resmi açılış programı da gerçekleştireceğiz. Yarından itibaren hazır çim döşenmeye başlayacak. Etrafında da ağaçlandırma çalışması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Aydın, oluşturulan tesiste 960 köpek bulunduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

"Tesiste çeşitli nedenlerle tedavi ihtiyacı duyan kedi ve benzeri hayvanlar bulunuyor. Köpekler burada sürekli bulunurken, kedi, kuş gibi hayvanlar da tedavileri tamamlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakılıyor. Şu anda tesisin etrafında düzenleme çalışması yaparak tamamen yeşil bir ortam oluşmasını hedefliyoruz."

Fidan dikim etkinliğine AK Parti Sivas İl Kadın Kolları üyeleri de destek verdi.

Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, son dönemde çeşitli şerlerde hayvanlara şiddet olayları yaşandığına işaret ederek, "Hayvanların doğal ortamında yaşamlarını sürdürmesi için ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Biz de teşkilatlarımızla bu çalışmaya destek vermek istedik. Belediye başkanımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan da katıldı.