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Eski CHP Milletvekili Aygün hakkında disiplin soruşturması açıldı
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında, parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.
Genel 22.12.2019, 22:59
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında, parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.
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