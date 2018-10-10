Eski büyükelçi Fındık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin eski San Jose Büyükelçisi Ali Fındık'ın, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu" gerekçesiyle 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Fındık, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemi üzerinden bağlandı. Sanık avukatının hazır bulunduğu duruşmada, Fındık'ın, ByLock sunucularıyla 429 defa bağlantı kurduğu yönündeki raporun dosyaya gönderildiği açıklandı.

Duruşmada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski Dışişleri Bakanlığı personeli Mustafa Demirbüken, tanık olarak ifade verdi.

Bakanlıkta çalıştığı dönemde, Fındık'ın, İnsan Kaynakları Daire Başkanı olduğunu hatırlatan Demirbüken, kendisi gibi eski bakanlık çalışanı Yavuz Selim Çankal ile arkadaş olduklarını belirtti.

Çankal'ın, FETÖ'ye "müspet baktığını" söyleyen Demirbüken, "Zaten çağrıldıktan sonra Türkiye'ye dönmedi. Sanığın örgütle bağlantısı olduğunu ondan duydum." dedi.

Fındık ise beyanında "ByLock'u kesinlikle indirmedim, kullanmadım. Sunucu bağlantısı başka bir uygulamadan kaynaklanmış olabilir. Hakkımdaki iddialar da dedikodu mahiyetindedir." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, Fındık'ın, KHK ile kamudan ihraç edildiğini, 18 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock kullandığını, hakkında tanık beyanları bulunduğunu hatırlatarak, sanığın "FETÖ üyeliğinin sabit olduğunu" kaydetti ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Sanık avukatı Ömer Faruk Bozdemir, müvekkilinin ByLock kullanmadığını savunarak, "Müvekkilim, Mor Beyin mağdurudur." ifadesini kullandı.

Fındık ve avukatının tahliye talebinde bulunduğu duruşmada, mahkeme, sanık ve avukatına istemleri doğrultusunda esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamını da kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

Kosta Rika'da büyükelçilik görevinde bulunan Fındık, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından önce merkeze çekilmiş, ardından görevden alınmış ve tutuklanmıştı.