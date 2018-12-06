Eski Bursa Valisi Harput'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

BURSA (AA) - Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Harput'a "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunan sanığın, hakkındaki "Örgüt yöneticiliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatine hükmetti.

Heyet, Harput hakkında daha önce verilen ev hapsini, karar onanana kadar yaşadığı kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbirine çevirdi.

Muhabir: Mustafa Yılmaz