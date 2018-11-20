Eski Boydak Holding yöneticisinin eşine FETÖ'den hapis

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Meral Boydak ile avukatları hazır bulundu.

Savcı, önceki duruşmada sunduğu mütalaasını yineledi. Meral Boydak'ın, örgütte "abla" pozisyonunda görev yaptığı, sohbetlere katıldığını, gizliliğe riayet ettiğini, FETÖ elebaşının çağrısı üzerine Bank Asyada hesap açarak sistematik ve yoğun şekilde para artışı gerçekleştirdiğini belirten savcı, bu nedenle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Meral Boydak, "Önceki savunmalarımı tekrarlıyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Boydak'ı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muhabir: Ramazan Kaya