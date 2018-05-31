Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak, tutuksuz yargılanan Mustafa ve Bekir Boydak, Murat Bozdağ ile avukatları hazır bulundu. Sanık Hacı Boydak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Erol ve İlyas Boydak ile Halit Bayhan ise duruşmaya katılmadı.



Esasa ilişkin savunma yapan sanık avukatları, savcının mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerindeki hisseleri için müsadere (el koyma) talebinde bulunduğunu anımsatarak, bununla Boydak ailesinin mali olarak bitirilmek istendiğini öne sürdü.

Sanıkların, holdingin kaynaklarını terör örgütüne finanse ettiği iddiasının doğru olmadığını savunan avukatlar, o dönemde yardımda bulunulan kurumların henüz Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmadığını ve yasal olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Örgütün Pensilvanya'da yer alan malikanesinin iki odasının tefrişatının Boydak Holding tarafından yapıldığı yönündeki şirket için mail yazışmalarının doğru olduğunu kaydeden avukatlar, bu tefrişatın 2009, 2012 yıllarında yapıldığını ve o tarihlerde cemaat olarak adlandırılan bu yapının henüz terör örgütü hüviyeti kazanmadığını aktardı.

Duruşmaya, yarın avukatların esasa ilişkin savunmaları ile devam edilecek.

Sanıklardan Memduh, Hacı ve Şükrü Boydak'ın tutuklu yargılandığı 9 sanıklı dava, iş adamları Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davadan ayrılmıştı.



Savcı, mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerinde bulunan hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesini istemişti. Tutuklu sanık Memduh Boydak'ın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, sanıklar Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanık Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatını istemişti.



