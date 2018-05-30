Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak, tutuksuz yargılanan Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan ile avukatları hazır bulundu. Sanık Hacı Boydak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Mustafa Boydak, devlete küslük olamayacağını, kendilerinin de devletle herhangi bir problemlerinin olmadığını söyledi.

Bu sürecin bir geçiş süreci olduğuna, adaletin tecelli edeceğine ve bundan sonra devlete çok büyük hizmetlerinin olacağına inandığını dile getiren Boydak, şunları belirtti:

"12 yıl boyunca Kayseri Sanayi Odası başkanlığı yaptım. Burayla ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadı. Örgütün hiçbir faaliyetinde yer almadım. Bugün hayatımın final konuşmalarından birini yapıyorum. FETÖ'cüler beni sevmezdi. Allah bin türlü belalarını versin. Her zaman eleştirdim. Benim çizgimde değiller, sıcak bulmadım. Bunlar paraya tapar, parayı çok sever. Holdingi bıraktığımızda kasada 500 milyon lira para vardı. Gülen'in konuşması, vicdan yoksunu, inançsız. Bizim hakkımızda hayırsever diyor, zaten biz bu adam yüzünden mahvolduk, bu konuşmasıyla bizi daha da mahvetmek istiyor."

MASAK'ın mahkemeye gönderdiği rapora göre, Boydak Holding ve iştiraklerinin 2008-2016 yılları arasında resmi kayıtlara göre 105 milyon liranın üzerinde bağışta bulunduğunun belirtildiğini aktaran Boydak, önceki yıllarda da birçok kuruma yardımlarda bulunduklarını, bunu da hayırsever oldukları için yaptıklarını anlattı.

Bank Asya'ya 2 milyon lirayı örgüt elebaşının talimatı ile değil, tamamen ticari, kar amaçlı yatırdığını, daha sonra da çektiğini ifade eden Boydak, bütün katılım bankalarında hesabı bulunduğunu belirtti.

MASAK raporunda, "Mustafa Boydak'ın diğer örgüt yöneticilerine hitaben öz eleştiri anlamında bir kısım düşüncelerini aktardığı sırada, malum yapıya şimdiye kadar 500 milyon liraya yakın para aktardığı yönünde yazışması ve mail içeriği"ne de değinen Boydak, "Maili hatırlamıyorum, atmış olabilirim. 500 milyon gibi akla durgunluk veren bir olay, o rakamı yanlış ya da abartma anlamında başka bir niyetle yazmış olabilirim. Yaptığımız her yardımın kaydı var, elden kayıtsız yardımda bulunmadık." diye konuştu.

Bu örgütün hep karşısında olduğunu ve örgüt üyeliğinden yargılanmayı içine sindiremediğini belirten Boydak, savcının mütalaasında Boydak Holding ve bağlı şirketlerde bulunan hisselerinin müsadere (el koyma) talebinin reddini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.