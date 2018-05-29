Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak, tutuksuz yargılanan Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan ile avukatları hazır bulundu. Sanık Hacı Boydak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Memduh Boydak savunmasında, iş ziyareti için birçok kez ABD'ye gittiğini, bunların birinde Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini dile getirdi.

"Tedarikçilerinden cebir, şiddet ve tehditle himmet topladığı ve vermeyenleri de batırdığı" yönündeki iddiayı kabul etmeyen Boydak, tanık göstermeleri durumunda bunu kabul etmeye hazır olduğunu aktardı.

17-25 Aralık sonrası kasaları boşalttıkları iddiasını da reddeden Boydak, holdingi bıraktıklarında kasada yaklaşık 500 milyon lira bulunduğunu öne sürdü.

Örgüt için para toplamadığını, isteyen herkese yardımda bulunduğunu dile getiren Boydak, örgüt yöneticisi olmadığını iddia etti.

Kapanmadan önce kendisinin başkanı olduğu Melikşah Üniversitesi mütevelli heyetinde, örgütün sözde Kayseri il imamı firari Sıtkı Baş'ın da bulunduğunu ifade eden Boydak, Sıtkı Baş ve diğer örgüt yöneticilerinden talimat almadığını savundu.

Ortakları olduğu bankanın zarar görmemesi için Bank Asya'ya hem kendisi hem de çocukları adına para yatırdığını belirten Boydak, TÜSİAD'da yer aldığını, GESİAD üyesi olmadığını açıkladı.

Savcının hazırladığı mütalaada, örgüt elebaşının bir açıklamasında, "Boydak ailesi yardımseverdir" dediğine yer verildiğini hatırlatan Boydak, bunu herkesin dile getirdiğini kaydetti.

Duruşmaya, esasa ilişkin savunmaların alınması için yarın devam edilecek.