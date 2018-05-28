Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak, tutuksuz yargılanan Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan ile avukatları hazır bulundu. Sanık Hacı Boydak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Esasa ilişkin savunmasında Şükrü Boydak, kapatılan Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Vekilliği görevi yaptığını anımsatarak, bu vakfın hiçbir yasa dışı faaliyette bulunmadığını öne sürdü.

Örgütün Kayseri il imamı firari Sıtkı Baş ve diğer örgüt yöneticilerinin talimatlarıyla faaliyetlerde bulunmadığını savunan Boydak, "2013 yılında dershanelerin kapatılma sürecinde, 'eğitim hakkının engellenmesini doğru bulmuyorum.' diye sosyal medyadan paylaşımda bulundum. Diğer paylaşımlar bana ait değildir. Kapatılan TUSKON'da görev yaptım. Bizi kullandılar, kandırdılar. Memlekete faydalı olsun diye yaptığımız şeyler. Bunların böyle niyetleri olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması ve 17-25 Aralık sürecinden sonra arasına mesafe koyduğu TUSKON'dan istifa ettiğini anlatan Boydak, Etiyopya fahri konsolosu yapıldığını, 2 yıl bu görevi yürüttüğünü ve burada bulanan örgüte ait okulları ziyaret ettiğini de belirtti.

Savcının mütalaasında, şirketlerde bulunan hisselerine müsadere (el koyma) talebine ilişkin Boydak, hayırsever oldukları için yargılandıklarını, yardımda bulundukları kurumların o dönem yasal olduğunu ve müsadere istenen şirketlerine yasa dışı hiçbir para girmediğini öne sürdü.

Sanıklardan Erol Boydak da "Devletin bilmediğini Boydakların bilmesi mümkün değil. Kayseri'de bizden başka kimseden müsadere istenmedi." dedi.

Müsadere talebinin reddini isteyen Boydak, mahkeme aksi kanaatte ise eksik incelemenin tamamlanması nedeniyle bu dosyadan ayrılmasını talep etti.

Sanıklardan Hacı Boydak ise silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanmasının kendisine ıstırap verdiğini söyledi. Bu örgütün derinliğini, operasyonel faaliyetlerini bilmediğini öne süren Boydak, zaman zaman yardımda bulunduğunu anlattı.

İradelerini kimseye ipotek etmediğini kaydeden Boydak, "Hayırsever bir aileyiz, terörist değiliz. Her yere yardım ettik. Benim atamdan miras kalan, ter döktüğüm helal olan malımın müsadere edilmesi talebini kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Boydak, kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanlığı için kardeşi Memduh Boydak'ın kendi isteği üzerine başkan olduğunu ve burada bir suç var ise kendisine ceza verilmesini istedi.

Duruşmaya, diğer sanıkların da esasa ilişkin savunma yapmaları için yarın devam edilmek üzere ara verildi.