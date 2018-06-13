Eski belediye başkanlarına iftar

KONYA (AA) - Kulu Belediyesi tarafından eski belediye başkanlarına yönelik düzenlenen iftar programında plaket verildi.

Kulu Belediyesi, ramazan boyunca düzenlediği 13 programın sonunda hayatta olan 20 eski belediye başkanına, özel bir dinlenme tesisinde iftar programı düzenleyerek plaket verdi.

Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, "Geçmiş dönemde ilçemize hizmet etmiş ve de maaş bile almamış gönül insanlarını unutmak mümkün değil. Bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyor hayırlı uzun ömürler diliyorum." dedi.

İftar programına Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdür Sultan Ahmet Kaymak, siyasiler, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Program sonunda protokol tarafından belediye başkanlığı yapmış kişilere plaket ve hediye takdim edildi.

