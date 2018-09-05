Eski başkan Çorakçı'nın ismi yaşatılacak

KONYA (AA) - Karapınar Belediye Meclisi, eski Başkan Tevfik Çorakçı’nın ismini yaşatma kararı aldı.

Apak Mahallesi'nde yapımına başlanan park inşaat alanını, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Belediye Meclis üyeleri gezdi.

Mimar Bengül Aldanmaz, İnşaat Mühendisleri Bilal Cihanoğlu Mustafa Altınsoy tarafından Yaka ve Meclis üyelerine inşaat hakkında bilgiler verdiler.

Yaka, "3 dönem belediye başkanlığı yapan rahmetli Tevfik Çorakçı’nın ilçemize önemli hizmetlerde bulunmuştur. Belediye Meclis üyelerimizin aldığımız karar ile eski belediye başkanı Tevfik Çorakçı'nın adının unutulmaması için park yapımına karar verdik. Bin 355 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek park içerisinde, yürüyüş yolu, süs havuzu, kamelyalar, çocuk oyun alanları yer alacak." dedi.

