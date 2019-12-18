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Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski Başbakanlık çalışanı 18 kişi gözaltına alındı.
Genel 18.12.2019, 13:15
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ANKARA(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski Başbakanlık çalışanı 27 şüpheliden 18'i Ankara'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Şüphelilerin tamamının kamudan ihraç edilen eski Başbakanlık çalışanları olduğu öğrenildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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