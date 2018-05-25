Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Kızılcahamam'da

ANKARA (AA) - Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini ziyaret etti.

Kızılcahamam'da ilk olarak partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden İşler, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ile bir araya geldi.

İşler, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarını Kızılcahamam'dan başlattığını belirterek, 24 Haziran seçimlerinin önemini vurguladı.

Emrullah İşler, daha sonra, ilçe esnafı ve bir fabrikanın çalışanlarıyla sohbet etti.