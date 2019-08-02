Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Çubuk’ta

ANKARA (AA) - Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara’nın Çubuk ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çubuk’ta ilk olarak partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden İşler, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ile bir araya geldi.

İşler, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin ardından ilçeleri, ilçe teşkilatlarını ziyaret etmeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

Ankara'nın dört bir yanını karış karış gezdiklerini anlatan İşler, bölgesindeki insanların istek, talep, temenni ve şikayetlerini alarak varsa sorunları çözmeye çalıştıklarını aktardı.

Partideki ziyaretin ardından İşler, Kuzey Irak’ta yaralanarak gazi olan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Astsubay Ufuk Akbaş’ın baba ocağına gitti.

Baba Mehmet Akbaş’ı ziyaret ederek, ailesine ve akrabalarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan İşler, gazi Akbaş hakkında bilgi alarak, "Bu vatan ve millet için canla başla mücadele eden evlatlarımıza ne yapsak azdır. Belediye başkanımız ve ilçe başkanımız da burada, bizden herhangi bir isteğiniz olduğunda her konuda her zaman destek olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Çubuk Belediyesi’ni ziyaret eden İşler, ilçede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emrullah İşler, daha sonra semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla ve ilçe esnafıyla bir araya geldi.

İşler’e, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve partililer de eşlik etti.