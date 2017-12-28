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Eski ayakkabıları tamir edip satıyor

NİĞDE (AA) - Niğde’de ikamet eden 57 yaşındaki emekli memur Cumhur Efe, eski ayakkabıları tamir edip satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Efe, 2010 yılında emekli olduktan sonra Esenbey Mahallesi'ndeki 2 metrekarelik dükkanını ayakkabı...

28 Aralık 2017 Perşembe 10:41
Eski ayakkabıları tamir edip satıyor
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NİĞDE (AA) - Niğde’de ikamet eden 57 yaşındaki emekli memur Cumhur Efe, eski ayakkabıları tamir edip satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Efe, 2010 yılında emekli olduktan sonra Esenbey Mahallesi'ndeki 2 metrekarelik dükkanını ayakkabı tamir atölyesine dönüştürdü. Vatandaşlardan düşük ücret karşılığında aldığı ayakkabıları tamir eden Efe, tanesini 10-15 liradan satıyor.

Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek ve aile bütçesine katkı sağlamak için bu işe başladığını söyledi.

Efe, "Kullanılmayan eski ayakkabıları hurda toplayanlar, eskiciler ve gurbetçiler getiriyor. Bir bedel karşılığında alıyorum. Onları tamir ederek satıyorum. Bir nevi geri dönüşüm oluyor. Ben de ekmek parası kazanmış oluyorum." diye konuştu.

İşini severek yaptığını aktaran Efe, şunları kaydetti:

"İkinci el ayakkabıları genellikle tarlada, inşaatlarda çalışanlar tercih ediyor. 10 ile 15 liradan satıyorum. Buraya geleni eli boş geri göndermiyorum. Benim bu dükkanım fakir fukaranın, garip gurabanın yeridir. Gariban biri gelse, 'param yok' dese ayakkabıyı ücretsiz verip gönderiyorum. Dükkanım çok küçük ama işimi görüyor. Hayatımdan memnunun."

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Niğde
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