Eski asker silah kaçakçılığından gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilmiş eski bir askerin iş yeri ve aracında 9 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014 yılında disiplinsizlik nedeniyle ordudan ihraç edilen Mehmet A'nın (42), silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin kullandığı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Eğribayat Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Araçta ve Mehmet A'ya ait iş yerinde yapılan aramada 9 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.