Eski ambulanslar ilçe belediyelerine verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, ambulans vasfını yitiren 2 araç ilçelere tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının gönderdiği yeni ambulansları hizmete sunan Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, ambulans vasfını kaybeden araçlarla ilgili de bir çalışma yaptı.

Uzun yıllar ambulans olarak kente hizmet veren 2 araç, Akpınar ve Akçakent Belediyelerine, ilçe hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Türkoğlu, Akpınar Belediye Başkanı Mustafa Karahan, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç ve daire müdürlerinin katıldığı toplantıda 2 aracı teslim etti.