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Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özdemir'e hapis

- Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Özdemir'i "Fetullahçı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı

29 Aralık 2017 Cuma 18:09
Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özdemir'e hapis
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ANKARA (AA) - Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Özdemir hakkında, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla açılan dava karara bağlandı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi Özdemir'i atılı suçtan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Daha önce Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapan ve Ocak 2014'te ihraç edilene kadar bakanlık yüksek müşaviri olan Özdemir hakkında, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında adli soruşturma açılmıştı.

İddianamede Özdemir'in "ByLock" kullandığı bildirilmişti.

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Mustafa Kemal Özçelik'in, Özdemir'in de aralarında bulunduğu kişilerle örgütün sohbet toplantılarına katıldığını söylediği, yine hakkında FETÖ kapsamında soruşturma açılan eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin de FETÖ'nün, 2002'de silahsız terör örgütü tanımını içeren yeni kanun tasarısının kanunlaşmaması için çaba harcadığını ve Özdemir'in de bu konuda kulis yaptığını belirttiği ifade edilen iddianamede, Özdemir'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

Anahtar Kelimeler:
FETÖHapisHSYKKenan ÖzdemirMüsteşar Yardımcısı
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