Eski 4 Eylül Stadı millet bahçesi olacak

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Demir Grup Sivasspor'un 1. Lig'de, Fenerbahçe'nin de Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmasına tanıklık eden eski 4 Eylül Stadyumu, yıkımının tamamlanmasının ardından millet bahçesi olarak hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 8 ilde inşa edilecek millet bahçelerinden birisi de Sivas'ta yapılacak.

Sivas'taki millet bahçesi, Sivasspor'un 2004-2005'te 1. Lig'de, Fenerbahçe'nin 2010-2011'de Süper Lig şampiyonluklarına ev sahipliği yapan eski 4 Eylül Stadı olacak.

Sivasspor'un, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa ligi maçlarına da ev sahipliği yapan stadyum, Yeni 4 Eylül Stadı'nın hizmete girmesinin ardından yıkılmıştı.

Şampiyonlukların yaşandığı, tarihi maçlara ev sahipliği yapan eski stadyumun bulunduğu yaklaşık 60 dönümlük alan, gelecek yıldan itibaren millet bahçesi olarak hizmet verecek.

Toplu Konut İdaresi tarafından bu ay içerisinde ihalesi gerçekleştirilecek millet bahçesinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yollarının yanı sıra spor, tiyatro, oyun, otopark ve peyzaj alanları ile millet kıraathaneleri bulunacak.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ve taraftarlarının çok güzel anılarının olduğunu söyledi.

Sivasspor'un burada büyük başarılar elde ettiğini belirten Aydın, "Her şeyde olduğu gibi bu tür yapılarda da bir ömür var. Burası şehrin merkezinde kalmış bir noktaydı, dolayısıyla daha güzel bir stadı şehrin farklı bir noktasına inşa ederek bu alanı da boşalttık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla eski stadyumun yerinin Sivas ve bölgeye hitap eden yeşil alan olarak düzenlenmesinin öngörüldüğünü dile getiren Aydın, "TOKİ bu alanı millet bahçesi olarak projelendirdi. İnşallah bu ay içerisinde de ihalesinin yapılarak çalışmaların başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

- Gelecek yıl hizmete girecek

Eski stadyum yerinin yaklaşık 60 dönümlük bir alan olduğunu aktaran Başkan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu bölgede bir yeşil alana ihtiyaç vardı. İnşallah bu ihtiyacı karşılayacak. Aynı zamanda şehrimizin merkezine çok yakın olması itibarıyla da şehre yeni bir yeşil alanı, yeni bir meydanı kazandırmış olacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere böyle güzel bir projeyi Sivas'a kazandıracakları için hükümetimize teşekkür ediyorum. Bu alan stadyum karşılığı TOKİ'ye verilmişti, dolayısıyla TOKİ de hakkından feragat etti, şimdi projeleri tamamlandı. İnşallah yakın zamanda ihalesi tamamlanacak ve önümüzdeki yıl Sivas yeni bir millet bahçesine kavuşacak. Sivas son yıllarda yeşil alan bakımından çok güzel projelere kavuştu. Çok sayıda büyük çaplı yeşil alanlar üretildi. Bu da onların üzerine millet bahçesi olarak yeni bir anlayış, yeni bir standart inşallah şehrimize getirecektir diye temenni ediyoruz."

Proje detaylarını TOKİ'nin yürüttüğünü ifade eden Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeler sırasında fikirlerini paylaştıklarını söyledi.

Güzel bir millet bahçesinin ortaya çıkacağına inandıklarını belirten Aydın, Sivasspor'un maçlarına ev sahipliği yapan alanda oluşturulacak millet bahçesinde, kırmızı-beyazlıların tarihini anımsatacak bir köşenin de proje kapsamında olacağını dile getirdi.

Aydın, yapılacak millet bahçesinin bölgenin ihtiyacını karşılayacak, şehre ayrı bir değer katacak ve kente nefes aldıracak bir alan olacağını sözlerine ekledi.