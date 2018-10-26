Eşini öldürtmek isteyen kadına 15, sevgilisine 14 yıl hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kocasını sevgilisine öldürtmek isteyen kadın 15 yıl, sevgilisi 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Pınar E. (33) ve Yakup Demirkazık (39) ile avukatları hazır bulundu, müşteki H.E. (45) ise duruşmaya katılmadı.

Savcı mütalaasında, iki sanığın cezalandırılmasını istedi.

Eşini öldürmesi için iki yıldır birlikte olduğu iddia edilen Yakup Demirkazık'ı azmettirdiği ve Demirkazık'ın bu nedenle kiraladığı araçla takip ettiği H.E'nin aracına çarparak, kendisini öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan Pınar E, son savunmasında, "Bir diyeceğim yok, takdir mahkemenin." dedi.

Pişman olduğunu belirten Demirkazık da tahliyesi ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Pınar E'ye "kendisini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis, sanık Demirkazık'a ise, "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi.

Demirkazık'a ayrıca "mala zarar verme" suçundan 4 ay hapis cezası veren ve bu cezayı erteleyen heyet, sanıkların tutukluluk durumlarının devamına hükmetti.

- Olay

Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde 10 Nisan'da, H.E'nin kullandığı otomobile kiraladığı bir araçla çarpıp kaçan Demirkazık yakalanmış, zanlı ile gönül ilişkisi bulunduğu ve azmettirici olduğu öne sürülen karısı Pınar E. gözaltına alınmış, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanmıştı.