Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de boşanma davası açan eşini tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Murat Çuntar (35), öldürülen Turna Gül Çuntar'ın babası ve ağabeyi ile avukatlar katıldı.

Pişmanlık duyduğunu, olaydan sonra kendisinin, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiğini, sonrasında teslim olduğunu belirten sanık Çuntar, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çuntar'a, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Turna Gül Çuntar, 22 Ekim'de merkez Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde kaldığı eve gelen, boşanma davası açtığı ve mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Murat Çuntar ile tartışmış, kavgaya dönüşen tartışmada eşi tarafından tabancayla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaydan sonra yakalanan Murat Çuntar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.