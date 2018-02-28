Eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, mahkemece evden uzaklaştırma kararı bulunan ve eşi tarafından silahla vurulan kadın, ağır yaraladı.
İddiaya göre, Kızılcalar Mahallesi 303. Sokak'ta, Fatma Ç. ile hakkında mahkemece evden uzaklaştırma kararı bulunan eşi Yaşar Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar Ç, eşi Fatma Ç'yi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Ç, ilk tedavisinin ardından, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
Fatma Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin, kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.