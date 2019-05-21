Eshab-ı Kehf'e ramazanda yoğun ilgi

KAHRAMANMARAŞ(AA) - Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak bilinen, milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-ı Kehf Külliyesi, geçmişten bugüne gösterilen önem ve yatırımlarla tarihi günümüze taşıyor.

Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan külliye, ramazanda adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Farklı dinler ve kültürler tarafından yaygın olarak bilinen Eshab-ı Kehf, inanç turizmi açısından büyük önem arz ediyor.

Ramazanda, gündüz gezi akşam da teravih için gelinen külliye, yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor.

"İlgi çok daha fazla"

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının Eshab-ı Kehf'te bir başka güzel geçtiğini söyledi.

Kış döneminde de ziyaretçisi bulunan Eshab-ı Kehf'in yazın da ayrı güzel olduğunu belirten Güven, "Ramazan ayı dolayısıyla insanların ilgisi çok daha fazla. Özellikle ramazanın ortasından sonra ziyaretçi sayısı ciddi oranda artıyor. Buranın manevi atmosferinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız Eshab-ı Kehf'i dolduruyor. Eshab-ı Kehf için belediyemizin özel servisleri var." dedi.

"Hedef kalıcı listeye gidebilmek"

UNESCO'un kalıcı listesine girmek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Güven, bu yıl Eshab-ı Kehf'i kalıcı listeye aday göstermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Güven, istatistiklere göre dünya genelinde seyahat eden, turizm amaçlı gezen insanların yüzde 30'unun UNESCO listesini esas aldığını vurgulayarak, "Bu anlamda kalıcı listeye girdiğimiz zaman milyonluk bütçelerle yapamayacağımız tanıtımı yapmış olacağız. Bu anlamda hem ilçemizin hem de ülkemizin tanıtımı için bu çalışma önemli. Biz bu yüzden önemsiyoruz." diye konuştu.

Güven, Turizm ve Tanıtma Fonu tarafından Eshab-ı Kehf'in tanıtımına gösterdikleri özenden dolayı ödüllendirildiklerini sözlerine ekledi.

"Mucizevi bir yer"

Malatya'dan ailesiyle Kahramanmaraş'a gelen Mehmet Hasan ise çocukluklarında anne ve babalarından duydukları Eshab-ı Kehf'te bulunmaktan keyif aldığını söyledi.

Şanlıurfa'dan Ayten Nurcan, uzun zamandır buraya gelmek istediğini, ramazan dolayısıyla da bunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Gaziantep'ten Cihat Özaltun da ramazanda gelip bu atmosferi yaşamak istediklerini aktararak, "Çünkü burası gerçekten mucizevi bir yer. Herkesin gelmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Adana'dan Mehmet Atilla da Afşin'deki Eshab-ı Kehf'i çok merak ettiğini dile getirerek, "Görevliler buraya iyi bakmışlar. Buraya gelmekten mutluluk duyduk. İyi ki buraya gelmişiz. Ramazanda da ayrı bir havası var." diye konuştu.