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Esed ve destekçilerinden Doğu Guta'yı yarma harekatı

Esed rejimi ve destekçilerinin ablukadaki Dogu Guta'yı tümüyle ele geçirmek için ikiye bölme çabası sürüyor.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:12
Esed ve destekçilerinden Doğu Guta'yı yarma harekatı
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DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukadaki Dogu Guta'yı ele geçirmek için yarma harekatı sürüyor. Askeri muhalifler rejimin eline geçen yerleri geri almak için karşılık veriyor.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, önceki gün, 5 yıldır abluka altında tuttukları Doğu Guta bölgesine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararını hiçe sayarak Rusya'nın hava desteğiyle kara harekatı başlatmıştı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim ve destekçisi Rusya ilk olarak ağır bir şekilde bombaladığı Duma ilçesini ve çevresindeki beldelerin kontrolünü sağlamak için Doğu Guta'yı ortadan ikiye bölmeye başlamıştı.

Askeri muhalif gruplar, rejimin eline geçen Utaya, Neşşabiye, Harizma ve Hoş el Davahre bölgelerini geri almak için karşılık verdi.

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, muhalifler kaybettikleri bazı noktaları geri aldı. Çatışmalar sürüyor.

Rejim ve destekçileri, yeni ele geçirdikleri bölgelerden yaklaşık 3 kilometre doğudan batı yönüne ilerleyerek Haresta ilçesine ulaşması halinde Doğu Guta bölgesini ikiye ayırmış olacak.

Doğu Guta'da dün itibarıyla son iki haftada ölen sivil sayısı 756'yı buldu.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Muhabir: Mohamad Misto, Levent Tok

Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaDünyaEsedSuriye
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