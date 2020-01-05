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Esed rejimininden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 10 sivil ölü, 20'den fazla sivil yaralı
Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.
Genel 05.01.2020, 16:29
Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.
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