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Esed rejimininden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 10 sivil ölü, 20'den fazla sivil yaralı

Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.

Genel 05.01.2020, 16:29
Esed rejimininden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 10 sivil ölü, 20'den fazla sivil yaralı
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Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.

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#dünya
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