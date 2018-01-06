Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 13 sivil öldü

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği yoğun saldırılarda ilk belirlemelere göre 13 sivil yaşamını yitirdi.

Doğu Gutalı Kasım, Kerim bebeğin kaderini paylaşıyor



Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da bombalara anne kucağında yakalanan ve öksüz kalan minik Kasım, ağır yaralandı https://t.co/DWNmhTNL9q#KasımBebek #BabyKasim pic.twitter.com/uR6yjecmK8

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 4, 2018

Başkent Şam'ın doğusunda gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'nın Haresta ilçesi ile Misraba, Merc, Cisrin, Medyere, Arbin ve Hammuriye beldelerindeki sivil yerleşim alanları Esed rejiminin yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin Hamurriye beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti.

Medyere beldesine düzenlenen hava saldırısında ise 2 sivil can verirken, rejimin Arbine beldesine düzenlediği bir diğer hava saldırısında ise 3 sivil yaşamının yitirdi.

Böylelikle rejimin devam bugünkü yoğun saldırılarında sivil kayıp sayısı 13 oldu.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Doğu Guta'daki insani durum 'kritik noktaya' ulaştı https://t.co/SMyrYObGsd pic.twitter.com/yH39K6qkSZ

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 18, 2017

Saldırılarda yaralananlar çok sayıda sivil çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Aralıksız devam eden hava saldırıları yüzünden ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.