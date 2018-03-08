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Esed rejimi ve destekçileri Doğu Guta'da 19 sivili katletti

- Rejim ve destekçilerinin, BMGK'nin "insani ateşkes" ve Rusya'nın 5 saatlik ateşkes kararlarına rağmen Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda bugün 19 sivil hayatını kaybetti - Doğu Guta'da son 18 günde yaşamını yitirenlerin sayısı 881'e ulaştı

08 Mart 2018 Perşembe 20:05
Esed rejimi ve destekçileri Doğu Guta'da 19 sivili katletti
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DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen Doğu Guta'nın farklı yerleşimlerine düzenlediği saldırılarda 19 sivil yaşamını yitirdi.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçisi Rusya, BMGK'nin ateşkes kararına rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

Başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleriyle Sakba, Arbin, Hammuriye, Beyt Sava, Cisrin, Misraba, Kefer Batna ve Zemelke beldelerindeki sivil yerleşim alanlarına sabah saatlerinden itibaren hava saldırıları düzenlendi.

Saldırılarda Zemelke'de 10, Cisrin'de 8, Sakba'da 1 olmak üzere toplam 19 sivil hayatını kaybetti.

Yaralılar, sivil savunma ekipleri tarafından bölgedeki sağlık noktalarına götürülürken, devam eden saldırılar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- Son 18 günde 881 sivil yaşamını yitirdi

Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-7 Mart döneminde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 862 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 18 günde ölen sivillerin sayısı 881'e yükseldi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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AblukaDoğu GutaEsed RejimiRus
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