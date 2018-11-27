Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik saldırılarında 1 çocuk daha yaralandı.