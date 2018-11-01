Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeye devam ediyor

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatıyla durma noktasına gelen saldırılarını yeniden yoğunlaştırdı.

Rejim ve destekçileri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne son iki haftadır ağır silahlarla saldırı düzenliyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib "Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere ve askeri muhaliflerin mevzilerine ağır silahlarla saldırıyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi birlikleri, dün akşam saatlerinden bu yana, Hama'nın kuzey kırsalında yer alan Morik ve Latamne ilçeleri, Atşan ve Şuram bölgeleri ile İdlib'de Temania, Sukeyk, Lehaye köylerindeki araziler ve Tel Sultan bölgesine topçu saldırısı yaptı.

Tel Sultan bölgesinden öğle saatlerinde küçük çaplı göç de başladı.

Saldırılarda, İdlib'de ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatının imzalandığı tarihten itibaren Raffa köyünde 7, Kafar Hamra köyünde bir ve Bıdama ilçesinde bir olmak üzere toplam 9 sivil yaşamını yitirdi, en az 15 sivil yaralandı.

Muhalifler, mutabakat uyarınca 10 Ekim'de belirlenen bölgelerden ağır silahlarını çekmişti.

Muhabir: Burak Karacaoğlu, Eşref Musa