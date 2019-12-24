Esed rejimi İdlib'de son 4 günde 35 yerleşimi ele geçirdi

Astana anlaşmalarını hiçe sayan Esed rejimi, Rusya ve İran'ın yardımıyla İdlib'de son 4 günde 35 yerleşimi ele geçirdi.

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