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Esed rejimi İdlib'de son 4 günde 35 yerleşimi ele geçirdi
Astana anlaşmalarını hiçe sayan Esed rejimi, Rusya ve İran'ın yardımıyla İdlib'de son 4 günde 35 yerleşimi ele geçirdi.
Genel 24.12.2019, 16:33
Astana anlaşmalarını hiçe sayan Esed rejimi, Rusya ve İran'ın yardımıyla İdlib'de son 4 günde 35 yerleşimi ele geçirdi.
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