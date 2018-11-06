Esed rejimi geri dönenleri de alıkoyuyor

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay 306'sı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 488 kişinin daha keyfi şekilde alıkonulduğunu açıkladı. Alıkonulanların bir kısmı, rejimden güvence alarak evlerine dönenlerden oluşuyor.

SNHR'nin dün yayımlanan raporunda, ekim ayında Suriye'de 30'u çocuk, 38'i kadın olmak üzere toplam 488 kişinin alıkonulduğu kaydedildi.

Ağın raporunda, Esed rejimine bağlı güçlerin geçen ay 18'i çocuk, 26'sı kadın 306 kişiyi keyfi şekilde tutukladığı bildirilirken, bunların bir kısmını ise rejimden güvence alarak ülkenin kuzeyindeki bölgeler ve çevre ülkelerden dönenlerin oluşturduğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde 8'i çocuk, 12'si kadın olmak üzere 118 kişiyi alıkoyduğu aktarılan raporda, örgütün alıkoyduğu gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine de yer verildi.

Rapora göre, YPG/PKK tarafından alıkonulanların bir kısmını terör örgütüne muhalif siyasetçiler, aktivistler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları oluşturuyor.

Terör örgütü DEAŞ 3'ü çocuk 11 kişiyi geçen ay talimatlarına uymadığı veya muhaliflere yakın oldukları gerekçesiyle alıkoyarken, söz konusu sürede askeri muhalifler 1'i çocuk 21 kişiyi, Heyet Tahrir Şam ise 32 kişiyi alıkoydu.

10 ayda 6 bin 597 kişi alıkonuldu

Suriye'deki keyfi tutuklamaların büyük bir kısmının rejim güçlerince yapıldığına dikkatin çekildiği raporda, bu yılın ocak-ekim döneminde ülke genelinde 6 bin 597 kişinin keyfi tutuklamalara maruz kaldığı aktarıldı.

Ocakta 496, şubatta 579, martta 1096, nisanda 687, mayısta 557, haziranda 667, temmuzda 647, ağustosta 693, eylülde 687, ekim de ise 488 kişi keyfi tutuklamalara maruz kaldı.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, Suriye'de rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.



Muhabir: Adham Kako