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Esed rejimi BM yardım konvoyunu yine engelledi

Doğu Guta'ya bugün hareket etmesi beklenen BM konvoyu, yine rejim engeline takıldı.

08 Mart 2018 Perşembe 20:00
Esed rejimi BM yardım konvoyunu yine engelledi
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CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'ya bugün gönderilmesi beklenen insani yardım konvoyunun, "güvenli" ve "engelsiz" erişim izni sağlanamaması nedeniyle bölgeye hareket edemediğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, konvoya geçiş izni verilmesi için dün yaptığı çağrıya rağmen, Esed rejiminin aralıksız süren saldırılarından dolayı acil insani yardımlar Doğu Guta'ya bugün de ulaşamadı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BM ve ortakları bugün Doğu Guta'ya gidemediler. Fakat Suriye'de Duma ile kuşatılmış ve ulaşılması zor bölgelerdeki ihtiyaç sahibi insanlara yardım göndermek için hazır bekliyorlar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BM konvoylarının Doğu Guta'ya hareket edebilmesi için bir kez daha, "güvenli" ve "engelsiz" erişim izni sağlanması çağrısında bulunuldu.

OCHA Sözcüsü "umutsuz" olduğunu söylemişti

OCHA Sözcüsü Jens Laerke, iki gün önce düzenlediği basın toplantısında geçen pazartesi günü Doğu Guta'ya gönderilen BM yardım konvoyundaki 46 tırdan 10'unun insani yardım malzemelerini Doğu Guta'ya bırakamadan dönmek zorunda kaldığını, 4'ünün de kısmen boşaltıldığına dikkati çekmişti.

Sözcü Laerke, rejimin ateşkes ihlaline devam etmesi durumunda Doğu Guta'ya insani yardım konvoyları gönderilmesi konusunda umutsuz olduğunu belirtmişti.

Laerke, "Bölgede tam bir drama şahit olduk. Konvoy bölgeye ulaşır ulaşmaz yeniden bombardıman başladı ve geri çekilmek zorunda kaldık. 70 bin sivile insani yardım ulaştırılması için izin almıştık. Bu kapsamda dün 25 bin sivile ulaşmaya çalıştık ama tırların bazıları geri döndüğü için ne kadar sivile yardım ulaştı tam olarak kestiremiyoruz. Bir kez daha Doğu Guta'da ateşkese riayet edilmesi çağrısında buluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Rejim ateşkese uymadı

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesi kararlaştırılan ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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