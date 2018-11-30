Esed rejimi ABD vatandaşı Suriyeli aktivisti işkenceyle öldürdü

ANKARA (AA) - Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Komitesi (SHRC) tarafından yapılan açıklamada, Esed rejiminin 2016 yılında alıkoyduğu 28 yaşındaki Şüveykani'nin ölüm haberinin 4 gün önce ailesine ulaştırıldığı belirtildi.

SHRC'nin açıklamasında, Şüveykani'den en son 26 Aralık 2016'da başkent Şam'daki Adra Hapishanede tutukluyken haber alınabildiği ancak o tarihten sonra ailenin kızlarıyla irtibatının kesildiği kaydedildi.

Açıklamada, rejimin 26 Kasım'da ABD vatandaşlığı da olan Şam doğumlu bilgisayar mühendisi Leyla Şüveykani'nin öldüğünü nüfus dairesine bildirdiği ifade edildi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) da yaptığı açıklamada, genç kadının ölümünden sorumlu olanların yargılanmasını istendi.

SMDK, Suriye'de onbinlerce sivilin ölümünden sorumlu tutulan Esed rejiminin kınanması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Suriyeli aktivistler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, genç kadının insani yardım çalışmalarına destek verdiği için tutuklandığını vurguladı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 27 Ağustos'ta yayımladığı raporunda, Esed rejiminin alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 836'sının cezaevinde öldüğününün ailelerine bildirildiğini açıklamıştı.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejim en az 500 bin kişiyi cezaevlerinde tutmaya devam ediyor.