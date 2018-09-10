ESCRS'de katarakt ve refraktif bilimindeki yenilikler gün ışığına çıkacak

İSTANBUL (AA) - Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği'nin (ESCRS) düzenleyeceği ESCRS Kongresi'nde katarakt ve refraktif bilimindeki yenilikler gün ışığına çıkacak.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, ESCRS Kongresi'nin 36.'sı 22-26 Eylül'de Avusturya'nın Viyana kentinde gerçekleştirilecek.

Göz sağlık biliminde uzman uluslararası firmaların yer alacağı kongrede göz bilimindeki yenilikler gün ışığına çıkacak. Tüm dünyadan 10 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi beklenen kongreye katılan firmalar arasında Türkiye'den VSY Biotechnology de yer alarak inovatif Türk lensi Trinova ile dikkatleri üzerine toplayacak.

Firma kongre boyunca oftalmoloji (göz bilimi) uzmanlarıyla buluşarak inovatif ürünlerini kongrede tanıtacak. Firma kongre boyunca birçok etkinliğe de imza atacak.





- Trifokal göz içi lens teknolojisine yeni bir yaklaşım

VSY Biotechnology, dünyanın ilk ve tek sinüzoidal yapılı trifokal göz içi lensi AcrivaUD Trinova hakkında kongre sırasında bir uydu sempozyumu gerçekleştirecek.

24 Eylül’de gerçekleşecek olan "Trifokal Göz İçi Lens Teknolojisi'ne Yeni Bir Yaklaşım" konulu sempozyumda, İtalya’dan Dr. Roberto Belluci ve Slovenya’dan Dr. Marko Hawlina moderatör olarak yer alacak. Sempozyumun konuşmacıları ise Hollanda’dan Dr. Ruth Rapid, Japonya’dan Dr. Minoru Tomita, Polonya’dan Dr. Ewa Mrukva, Belçika’dan Dr. Johan Blanckaert olacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden VSY Biotechnology’nin ürünlerini kullanan göz hekimleri, deneyimlerini ve klinik sonuçlarını kongre boyunca VSY Biotechnology standında paylaşacak. İtalya’dan Dr. Giacomo Savini, Çek Cumhuriyeti’nden Dr. Pavel Stodulka, Slovenya’dan Dr. Petra Schollmayer, İsviçre’den Dr. Jerome Bovet, Slovakya’dan Dr. Pavol Vessely aktarımda bulunacak.





- Tüm dünyada patent başvuruları tamamlandı





ESCRS'ye Belçika'dan katılacak olan Dr. John Blanckaert, kongre programı kapsamında yeni trifokal göz içi lensi Trinova'nın teknolojisine yönelik özel bir bildiri sunacak. ESCRS programı kapsamında 23 Eylül'de gerçekleşecek olan bu özel oturumda Blanckaert, Trinova lensinin üstün özelliklerini ve deneyimlerini sunacak.

İstanbul Tuzla’daki Ar-Ge merkezinde dünya çapında birçok yeniliğe imza atan VSY Biotechnology’nin Sünizoidal Vision Technology (SVT) üretim tekniği ile ürettiği Trinova lensleri, katarakt hastalarının yakın, orta ve uzak mesafeyi gözlüksüz görebilmesini sağlayabiliyor.

Bu lensler göz hekimleri tarafından göz içindeki doğal merceğin çıkarılarak yerine yapay merceğin yerleştirilmesi ile kişilere implante edilebiliyor. Kongre boyunca hekimler tarafından yakından incelenebilecek Trinova lensin dünya çapındaki patent başvuruları tamamladı.

Avusturya Viyana’da bulunan Reed Messe Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlikte VSY Biotechnology B510 no’lu standında ziyaretçileriyle buluşacak.