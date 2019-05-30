Erzurumlular ESAV'ın iftarında buluştu

ERZURUM (AA) - Ankara'da yaşayan Erzurumlular, Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.



Keçiören ilçesindeki Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen iftar yemeğinde konuşan ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur, iftara katılan davetlilere teşekkür etti.

Vakıf olarak 22 yıldır Erzurum kültürüne, Erzurumlulara ve ülkeye hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Aksungur, şöyle konuştu:

"60'a yakın sivil toplum örgütüyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye çapında belli bir kimlik oluşturduk, gerekli altyapıyı da oluşturduk, bundan sonra da inşallah çok daha örgütlü, çok daha güçlü bir yapılandırma ile siz değerli hemşehrilerimize hizmet vereceğiz. Bunun çalışmasını ve planlamasını yapıyoruz. En yakın zamanda bunu sizinle paylaşacağız. Ramazanın ülkemize insanlığa ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Aksungur, davetlilerin yaklaşan Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Davetliler, konuşmanın ardından İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin de yer aldığı bar ekibinin yöresel bar oyunu gösterisini izledi.

Daha sonra Erzurumlu Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır da birbirinden güzel türküler seslendirdi.

İftar programına, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ve çok sayıda davetli katıldı.