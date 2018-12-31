Erzincan'da kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kentte kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kötü hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için karayolları ve polis ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

Polis ile Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü 164'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi ile yolda kalan araçlar çekicilerin yardımıyla parka alındı.

Polis ekipleri, söz konusu yollarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücülerini uyararak, bir süre yol kenarında hava şartlarının düzelmesini beklemelerini istedi.

Erzincan Bölge Trafik Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakaltutan Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının bazı araçların kara yolunda kalmasına neden olduğunu belirterek, "Kar yağışı ile birlikte bölge trafik ile karayolları ekiplerimiz aralıksız şekilde çalışmaya başladı. Özellikle rampada kalan araçlarımıza karayolları ekiplerimizle birlikte yardım ettik. Şu an itibarıyla yolda kalan aracımız yoktur. Sabaha kadar bütün ekiplerimiz karayolunda olacak ve yolu açık tutmaya çalışacağız." diye konuştu.