Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 9 muvazzaf askerden 5'i tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu olan ve jandarma teşkilatında bulunan kripto askerlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 9 Mart'ta, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Balıkesir, Muğla, Şırnak, Karaman, Burdur ve Çorum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer 4 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.