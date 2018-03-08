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Eryıldız'dan Suşehri ilçesine ziyaret

SİVAS (AA) - Türk Eğitim-Sen Sivas İl Başkanı Nuri Eryıldız, Suşehri ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.İlçedeki okulları gezen Eryıldız, sendika üyesi öğretmenlerle bir araya geldi. Sendika faaliyetleri kapsamında üyelerin sorunlarını...

08 Mart 2018 Perşembe 17:58
Eryıldız'dan Suşehri ilçesine ziyaret
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SİVAS (AA) - Türk Eğitim-Sen Sivas İl Başkanı Nuri Eryıldız, Suşehri ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

İlçedeki okulları gezen Eryıldız, sendika üyesi öğretmenlerle bir araya geldi.

Sendika faaliyetleri kapsamında üyelerin sorunlarını dinlemek üzere ilçe ziyaretleri yaptıklarını belirten Eryıldız, Suşehri'nin, Sivas'ın önemli ilçeleri arasında yer aldığını söyledi.

Eğitimcilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Eryıldız, "Yeni eğitim sistemi hakkında bilgi alışverişi yapmak üzere okullarımızda istişarelerde bulunduk. Eğitimcilerin sorunlarını ve taleplerini dinledik. Bizleri ağırlayan eğitimci kardeşlerimize teşekkür ederiz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız'ı da makamında ziyaret eden Eryıldız'a ziyaretleri sırasında Türk Eğitim-Sen İl Yönetim Kurulu Üyesi Turan Arslan eşlik etti.


Anahtar Kelimeler:
Nuri EryıldızSivasSuşehri
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