ERÜ'ye JACIE akreditasyonu

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezinin Türkiye'de JACIE akreditasyonu alan ilk merkez olduğu bildirildi.

ERÜ'den yapılan açıklamada, Erciyes Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi'nin, yaklaşık 2 yıl süren kapsamlı çalışmalar sonunda, JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) tarafından akredite edilerek Avrupa ve dünya standartlarında bir tedavi merkezi olarak tescil edildiği belirtildi.

Merkezin hazırlık sürecini başarıyla tamamladığı aktarılan açıklamada, JACIE akreditasyonu alan Türkiye'deki ilk ve tek pediatrik nakil merkezi olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Uluslararası Hücre Tedavisi Derneği (IBMTR) ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Transprantasyonu Derneği (EBMT) tarafından onaylı JACIE akreditasyonu sayesinde merkezde gerçekleştirilen tüm tedavi hizmetlerinin uluslararası standartlarda olduğunun belgelendiği kaydedildi.

Ayrıca bu tescille bundan sonraki süreçlerde, merkeze Avrupa başta olmak üzere, dünyanın dört bir tarafından yapılan hasta başvurularında önemli artışlar beklendiği aktarılan açıklamada, "Merkezimizin bu başarısı, ERÜ'nün tanınırlığının, uluslararası araştırma işbirliklerinin ve Türkiye'nin bu alandaki kapasitesinin artmasına önemli katkılar sağlaması bakımından büyük önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Hücresel Tedavi Birliği (ISCT) ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliği'nin (EBMT) ortak akreditasyon organı JACIE, merkezlerin standartlara uyumunu sağlayarak başlayan ve yurt dışı otoriteler tarafından yapılan denetimler sonucunda onaylanan bir süreçtir.

JACIE akreditasyonunun öncelikli amacı kemik iliği nakli ve hücresel tedavi hastalarına daha iyi tıbbi tedavi ve hizmet olanağı sağlamaktır. Yüz binlerle ifade edilen hasta sayısını kapsayan güncel çalışmalarda JACIE akreditasyonu olan merkezlerde nakil olan hastaların allojenik nakiller için hastalıksız yaşam süreleri akreditasyonu olmayan merkezlere göre belirgin olarak daha uzun bulunmuştur.