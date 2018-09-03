ERÜ'ye 8 bin 749 öğrenci kayıt yaptıracak

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesine (ERÜ) 8 bin 749 öğrencinin, Kayseri Üniversitesine ise 2 bin 558 kayıt yaptıracağı bildirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 YKS sonuçlarına göre e-devlet sistemi üzerinden üniversitelere kayıt işlemleri bugün itibarıyla başladı.

YKS sonuçları ile ERÜ'ye yerleşen 8 bin 749, Kayseri Üniversitesi'ne yerleşen 2 bin 558 öğrenci kayıt yaptıracak.

ERÜ'ye yapılacak kayıtlarda en çok kontenjan bin 438 öğrenci ile Mühendislik Fakültesinin olurken, en az öğrenci kontenjanı 82 kişi ile Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulunun oldu.

Kayseri Üniversitesi’nde ise en çok kontenjana 856 öğrenciyle Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, en az kontenjana ise 68 öğrenci ile Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu sahip.