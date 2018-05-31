ERÜ'nün faaliyetleri

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Türk Toraks Derneği tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi kantininde düzenlenen etkinlikte Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez tarafından öğrencilere, tütünün neden olduğu hastalıklar hakkında broşür dağıtıldı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Gülmez, tütün kullanımının dünyada erişkin ölümlerinin yüzde 10'unu teşkil ettiğini belirtti.

Gülmez, etkinikle halkın farkındalığını arttırmayı amaçladıklarını, her yıl 7 milyon kişinin sigara ve sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı öldüğünü, 2020 yılında ise yaklaşık 10 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan öleceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

- Avrupa şampiyonu sporcudan Rektör Güven'e ziyaret

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen 17. Avrupa Wushu Şampiyonası'nda 48 kilogramda Avrupa şampiyonu olan Erciyes Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Hayriye Türksoy, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven'i ziyaret etti.

Ziyarette şampiyon öğrenciye, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yahya Polat ile Antrenörü Esat Kaya da eşlik etti.

35 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen şampiyona hakkında Rektör Güven'e bilgi veren antrenör Kaya, sporcuları Hayriye Türksoy'un önemli bir başarıya imza attığını ve hedeflerinin dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu belirtti.

Rektör Güven ise şampiyon sporcuyu başarısından dolayı kutladı ve öğrencilerinin aldıkları bu tür uluslararası başarıların kendilerini gururlandırdığını kaydetti.