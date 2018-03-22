ERÜ'lü öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Çanakkale gezisi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Vatan Sevgisi ve Milli Şuur Projesi kapsamında 50 öğrenci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk tarafından Çanakkale'ye uğurlandı.

Üniversitenin Sabancı Nizamiyesi önünde gerçekleştirilen törende konuşan Okutman Ahmet Nedim Kilci, 5 gün sürecek tur kapsamında öğrencilerin Çankkale'nin yanı sıra Bursa, Edirne ve Ankara'yı ziyaret edeceklerini kaydetti.