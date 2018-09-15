KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sepsis" hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Sepsis Günü" etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ile çok sayıda hekim katıldı.

Burada konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Borlu, SEPSİS’in ciddi bir sağlık problemi olduğuna dikkat çekti.

Sepsis nedeniyle dünyada saatte 50 kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Borlu, "Tıp eğitimi ve uzmanlık eğitiminin belli dönemlerinde hastane çalışmalarına katkıda bulunan herkesin çalışma sertifikalarını alırken Sepsisi azaltıcı tüm kuralları iyi bilmeleri ve bu konuda farkında olmaları son derece önemlidir. Bu nedenle 13 Eylül'de ilan edilen 'Dünya Sepsis Günü' tüm dünya sağlık çalışanlarının farkındalığını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ise çevresel faktörler başta olmak üzere, sanayileşme ve kullanılan kimyevi maddelerin insanlarda enfeksiyona olan yatkınlığı arttırdığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Murat Sungur, Prof. Dr. Aynur Akın, Prof. Dr. İlhami Çelik ve Prof. Dr. Mehmet Doğanay, "Sepsis Epidemiyolojisi", "Sepsis Tanı ve Tedavisi" konularında sunum gerçekleştirdi.

















