KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri" konulu sempozyum düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi tarafından Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen sempozyumda, "Türk Ceza Muhakemesi Hukuku'nda kanun yolları" konusu ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, fakülte hakkında bilgi verdi.

Sempozyumun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, "Bugünkü sempozyum olağan kanun yollarını içeriyor. Sempozyumda itiraz, istinaf ve temyiz ile ilgili konular 4 oturumda ele alınacak. Sempozyuma uzaktan yakından gelerek bize destek veren çok kıymetli hocalarımız ve yargı mensupları var. Konuklarımıza bizleri kırmadıkları ve buraya geldikleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Yargıtay 13. Ceza Daire Başkanı Vuslat Dirim, Ankara 1. Bölge Adli Mahkeme Başkanı Seydi Kaymaz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Akın Ünal ile çok sayıda akademisyen, avukat ve öğrenci katıldı.

Sempozyum oturumlarla devam etti.



