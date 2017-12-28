KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) "Yılkıların Senfonisi" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü tarafından Sabancı Kültür Sitesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Açılış töreninde konuşan Dekan İnci, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Fotoğraf sanatçıları Uğur Aydın, Mustafa Kütük, Ayten Mermi, Mehmet Özçelik, Ümran Tunoğlu, Ali Korkmaz, Nimet Gönenç Çınaroğlu ve Yüksel Yılmaz’ın fotoğraflarından oluşan sergi, 30 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.