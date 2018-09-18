ERÜ'de yeni başhekim görevine başladı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde başhekimlik devir teslim töreni düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, başhekimlik toplantı salonunda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, 10 yıldır başhekimlik görevini başarıyla yürüten Prof. Dr. Kudret Doğru'ya teşekkür etti.

Doğru'nun çalışkan, azimli bir başhekim olduğunu belirten Çalış, şunları kaydetti:

"Kudret hocamız uzun yıllar başhekimlik görevini yürütmekteydi. Kendisi ile iki yıl kadar beraber çalıştım. Özellikle kurumunu düşünen, kurumu her zaman öncelikli tutan bir yönetim sergiledi. Çok deneyimli ve tecrübeli hocamız. Ben kendisiyle çalışmayı çok istedim ancak yorulduğunu söyledi. Biz de bu kararını anlayışla karşıladık. Bu kararı öğrendikten sonra istişareler yaptık. Kim en iyi şekilde bu görevi yapabilir diye konuştuk. Sonrasında Ahmet Güney hocamızı bu göreve getirdik."



Görevine veda eden Prof. Dr. Doğru, başhekimlik görevine yeni atanan Ahmet Güney'e başarılar diledi, görev yaptığı süre içerisinde çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Çalış, eski Başhekim Prof. Dr. Doğru ile yeni Başhekim Prof. Dr. Güney'e çiçek takdim etti.



