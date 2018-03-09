KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) ile Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (ERÜ TÖMER) tarafından "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Akademik Türkçe Çalıştayı" düzenledi.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, ERSEM konferans salonundaki çalıştaya Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar, ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa ile ERÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Turgut Koçoğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.



Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Merkez olarak bin 500'e yakın öğrenciye eğitim verdiklerini aktaran Karaboğa, "Üniversitemizdeki yabancı öğrenci sayısı 2 binin üzerinde. Bu demek oluyor ki bu öğrencilerin yarısına yakını merkezimizde eğitim aldı." ifadesini kullandı.

ERÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Turgut Koçoğlu da çalıştayın önemine değinerek, mayıs ayı içerisinde Türkçe öğrenimiyle ilgili bir sempozyum düzenleyeceklerini belirtti.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar ise 2010 yılında kurulan bir başkanlık olarak hedeflerinin uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye geldikleri an da eğitime başlamadan akademik olarak Türkçelerini belli bir seviye getirmek olduğunu söyledi.



Rektör Güven de üniversitelerinde 2 bine yakın yabancı öğrenci bulunduğunu ve bu yıl daha fazla öğrenci alacaklarını ifade etti. YÖK tarafından Yüksek Öğrenimde Uluslararasılaştırma Strateji Belgesinin yayınladığını ve YÖK'te yapılan bir toplantıda 20 kadar pilot üniversite seçildiğini anımsatan Güven, şöyle devam etti:

"Bunlardan birisi de Erciyes Üniversitesi. Tabi uluslararasılaştırma deyince, yurt dışından öğretim elemanı getirilmesi de dahil olmak üzere, yabancı dilde eğitim ve Türkçe eğitimi alacak öğrenci sayısının artırılması da bu kapsamda değerlendiriliyor. Bize de pilot üniversiteler olarak, Erciyes Üniversitesi olarak düşen görevlerden birisi, yabancı öğrenci sayısının artırılması.

Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. birincisi, yabancı dil programlarınızı artırarak, ikincisi de Türkçe öğrenim programına daha fazla öğrenci alabilirsiniz. Biz Türkçe eğitim programlarına daha fazla öğrenci alınmamasını şu anlamda önemsiyoruz. Türkçe öğrenerek memleketine dönecek olan bu insanlar, ülkelerinde çeşitli görevler üstlenecekler. Çünkü buraya gelen öğrencilerin önemli bir kısmı henüz gelişememiş veya gelişmekte olan ülkelerin öğrencileri. Bu öğrenciler üst düzey görevler alıyorlar memleketlerinde. Bu öğrencileri birer kültür, gönül elçisi olarak düşünüyoruz."

Konuşmalarının ardından çalıştay sunumlarla devam etti.

