ERÜ'de tarım ve hayvancılık konferansı düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi tarafından "1. Uluslararası Erciyes Tarım, Hayvan ve Gıda Bilimleri Konferansı" düzenlendi.



ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.



Etkinlikte konuşan Çalış, bir ülkenin gelişmesinde tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Düzenlenen bu konferansın şehrimiz için, üniversitemiz için ve ülkemiz için, tarım ve hayvancılıkta yeni adımlar atılmasına, Ar-Ge projelerinin oluşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Biz dünyada ilk 10 ülke arasına girmek istiyorsak özellikle tarım ve hayvancılıkta bunu ilerletmemiz gerekiyor. Ar-Ge çalışmalarına hız vermemiz, her türlü katma değeri yüksek ürünler konusunda milli buluşlar yapmamız gerekiyor."