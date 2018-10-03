ERÜ'de "Şarbon" sempozyumu düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından "Tek Sağlık Konseptinde Şarbon" konulu sempozyum düzenlendi. Fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.Sempozyumun...